Kuidagimoodi saab masinate vahelt läbi jalgsi, jalgratta ja kitsama lapsekäruga, aga ratastooli ja kaksikutekäruga jääb ilmselt hätta. Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann andis teada, et liiklusspetsialist vaatas koha üle ja tunnistas, et probleem on olemas. “Ega siin praegu muud kiiret lahendust ole, kui muuta asfaldil märgistust nii, et autod ei pargiks jalakäijate-kergliiklejate teed kinni,” tõdes ta.