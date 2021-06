Sumolsinee on Eestis juba kolmandat korda, kuid esimest korda peatub siin pikemalt. Nüüdseks on ta Eestis elanud juba kaheksa kuud. Ta tuli siia elukaaslase Raimo Kärbikuga, kellega ta kohtus kodumaal taiji-treeningul. Praegu elab ja töötab Sumolsinee Jõekääru kämpingus, mille omanik on Kärbik.