Vargaid ei kõiguta kuumus: puhkusele minnes sulgege aknad ja uksed

Sel aastal on politseile kümneid kordi teatatud vargustest, mis pandi toime avatud ukse või akna kaudu.

Selle aasta viie kuuga registreeriti vargusi eluruumidest 108, mida on 32 võrra vähem kui mullu. Avatud uste ja akende kaudu pandi eelmisel aastal toime 46 vargust, tänavu viie kuuga aga 14. Enim toimetavad pikanäpumehed Harju-, Ida-Viru- ja Pärnumaal.

“Lukustamata uks, lahtine aken või sealt paistvad väärtuslikud esemed ahvatlevad vargaid, seega hoiab väike käeliigutus, et uks lukustada või aken sulgeda, ära palju meelehärmi. Tihtilugu jätavad vargad sellised kohad meelde ja teavad, kust väärtuslikku vara otsida. Vargusi pannakse enim toime just nädalavahetusel, kui suureneb tõenäosus, et pererahvast ei ole kodus,” ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivspetsialist Gerli Grünberg.

Kui esemed jäetakse valveta või uksed-aknad lahti, on varaste eest pool tööd juba tehtud. “Meie ise saame vastutada selle eest, et võtame kasutusse kõikvõimalikud võtted, et varaste tööd raskemaks teha. See tähendab näiteks valgustusse, valvekaameratesse ja signalisatsiooni investeerimist. Paljudes kohtades üle Eesti on aktiivne naabrivalve, seega tasub häid suhteid hoida naabritega ja uurida võimalusi naabrivalvega liitumiseks,” lisas Grünberg.

Varaste tähelepanu tõmbavad enim sularaha, tööriistad, hoovi või koridori jäetud lukustamata jalgrattad, ehted, arvutid ja muud seadmed, mida saab kergesti kaasa viia ja maha müüa. Politsei tuletab meelde, et kui katkine aken või lahtine uks annab märku, et koju on sisse murtud, tuleb kohe kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112.