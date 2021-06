Pildid ⟩ Viie sõiduki ahelkokkupõrkes osalenud pääsesid vigastusteta

Politsei- ja piirivalveameti valvepressiesindaja selgituse järgi laekus kell 16.38 teade, et Põldeotsa külas on toimunud viie sõiduauto ahelkokkupõrge, kus osalesid Opel, Volkswagen, Volvo, Nissan ja Škoda.

Valvepressiesindaja teatel kontrollis kiirabi õnnetuses osalenute tervisliku seisundi üle: raskemalt kannatanuid õnneks polnud ja kedagi ei pidanud haiglasse viima. Küll on liiklus kohapeal kinni pandud ja ümber suunatud. Politsei pressiesindaja ütles kell 17.45, et raske on ennustada, millal sündmuskoht liikluseks taasavatakse, aga seda tehakse esimesel võimalusel.