Politsei- ja piirivalveameti valvepressiesindaja selgitusel sai politsei kell 16.38 teate, et Pärnumaal Põldeotsa külas on toimunud liiklusõnnetus. Esialgse info kohaselt oli tegemist viie sõiduauto ahelavariiga, kus osalesid sõidukid Opel, Volkswagen, Volvo, Nissan ja Škoda.

Valvepressiesindaja teatel kontrollis kiirabi kohapeal sündmuses osalenud isikute tervisliku seisundi üle: tõsisemalt kannatanuid õnneks polnud ning kedagi haiglasse viima ei pidanud. Küll on liiklus kohapeal kinni ja ümber suunatud. Politsei pressiesindaja ütles kell 17.45, et sündmuskoha liikluseks taas avamise aega on raske prognoosida ning liiklus avatakse esimesel võimalusel.