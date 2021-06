Nõnda oli Riigi Ilmateenistuse andmetel suvepealinna keskrannas täna pärastlõunal kell 15 õhusoojus 26 ja 27 kraadi vahel. Merevee temperatuuriks mõõtsid G4S rannavalvurid aga 27 kraadi. Tasub tähele panna, et veesoojust ei mõõdeta mitte kalda äärest, vaid umbes 150 meetri kaugusel ning natuke alla kahe meetri sügavuselt. Seega on üsna tõenäoline, et ligikaudu 10 000 külastajat, kes kella 15 paiku suvepealinna keskranna mõnusid nautisid, said rannajoonele lähemal soojemaski vees supelda.