Üle ega ümber ei saa asjaolust, et tänavu langeb jaaniaeg kokku kuumalainega, millega toimetulek paneb meid kõiki proovile. Nagu märgib Ida-Tallinna Keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer: “On teada, et südamehaigused ja kuumus ei käi kokku, kuid ka tervetel tasub kasutada tervet mõistust.”

Põlluveere soovitused palava ilma tarbeks on lihtsad, näiteks tasub sellisel puhul valida sobiv riietus. Jälgida võiks aga sedagi, et see oleks heledates toonides. Samuti tasub päikese käes pea kinni katta. Võimalusel maksab palavusega eeskuju võtta lõunapoolsete rahvaste kommetest ja pidada siestat: kui parasjagu kõige kuumem on, on mõistlik vältida füüsilist aktiivsust nõudvaid töid. Kui töötamine on möödapääsmatu, hoiduda otsese päikese eest.