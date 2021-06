Mina usun, et Pärnumaast oleks pidanud kujunema üks omavalitsus. Sellist kokkulepet paraku ei sündinud, aga üheskoos on töötatud selle nimel, et muuta maakondlik koostöö oma­valitsuste vahel senisest tulemuslikumaks. Selleks lubas Pärnu linn maakonnakeskusena haarata härjal sarvist ja asuda eestvedajaks.