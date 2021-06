Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus üks nakatunu

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on kodumaakonnas 45, kogu riigis 43.

Eile vaktsineeriti 514 pärnumaalast. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 40 protsenti siinsest rahvastikust. Ühe korra on kaitsepoogitud 34 760 inimest, kuur on lõpetatud 27 202-l.