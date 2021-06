Siseturvalisuse ühishoone on ehituslikult valmis ja sellele on väljastatud kasutusluba. FOTO: Mailiis Ollino

Kui esiti pidi suvepealinnas Tammsaare puiesteele ehitatud sisejulgeolekumaja valmima suve alguseks, siis Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger tõi välja, et see võib osaliselt nihkuda sootuks septembrisse.