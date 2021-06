Graafik ⟩ Pärnumaale ei lisandunud teist päeva järjest nakatunuid

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 1966 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli kümme ehk pool protsenti. Manustati 178 vaktsiinidoosi, üldse on kaitsesüste tehtud 549 003 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 409 729-l. Täisealistest on vähemalt ühe süsti saanud 50,5 protsenti.