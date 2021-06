Graafik ⟩ Pärnumaal leiti üks nakatunu ja pea 500 sai kaitsesüsti

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 35,37. Pärnumaa näitaja on 34,8. Kõige kõrgem on nakatumus Raplamaal (72,1) ja madalaim Põlvamaal (12,2).

Haiglatesse tuli neli COVID-19-patsienti. Kokku on haiglaravil 34 inimest, kelle keskmine vanus on 66 aastat. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud.

Eile manustati Pärnu maakonnas 480 vaktsiinidoosi. Esimene kaitsepookimine on tehtud 34 534 inimesele (49,5 protsenti täisealisest rahvastikust), vaktsineerimiskuur on lõpetatud 26 642-l (39,6 protsenti täiskasvanutest). Omavalitsuseti on vahe kaitsesüstimises suur: Kihnu vallas on vähemalt ühe doosi saanud 58,5 ja Tori vallas 46,3 protsenti üle18aastastest.