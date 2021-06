Pärnu Sadamal on kolmandik tiimist koos

Valusa käega kolmesekütt alustab sügisel neljandat hooaega suvepealinna meistriliiga tiimis. Lõppenud hooajal aitas 192sentimeetrine tagamängija Sadama ajaloolise Eesti meistrivõistluste hõbedani, ent tuleval hooajal on koondistki esindanud snaipril suuremad plaanid.

“Kui eelmine aasta pakkus Cramo meile võitu, aga me ei olnud seda valmis veel vastu võtma, siis nüüd tahaks Cramo elu ikka tõesti raskeks teha,” sõnas Valge klubi vahendusel ja lisas, et on suvepealinna eluga rahul. “Johan Kärp (tiimi juht, M. P.) täitis raskel koroonaajal kõik lubadused ja rohkemgi. Ma ei näe põhjust, miks ma peaks iga suvi ennast Eestis kuskile mujale pakkumas käima.”