Koroonaaeg pani haridustehnoloogid plaksutama

Seepärast on aina suurem roll haridustehnoloogidel, kes õpetajaid just digilahenduste kasutuselevõtul aitavad. Eesti haridustehnoloogide liidu juhatuse esimees ja Pärnu Vanalinna põhikooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Diana Veskimägi märgib, et tema ameti tähtsuse kasvu on märgata. Näiteks ei pea ta enam selgitama, kes need haridustehnoloogid õigupoolest üldse on.