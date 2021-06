Graafikud ⟩ Kaitsesüstimises jääb Pärnumaa kaugele maha nii hiidlastest kui tartlastest

Ainus nakatunu elab Pärnu keskuslinnas. Nädala jooksul on koroonaviiruse kandmisest teada saanud kolm kohalikku: kaks Pärnus ja üks Tori vallas.

Pärnu haiglas pole läinud laupäevast COVID-19-patsiente. Eestis on haiglates 21 koroonahaiget, kellest kolm tuli ravile eile. Patsientide keskmine vanus on 67 aastat.

Kahe nädala haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 24,4. Eestis on vastav näit 30,9. Kõrgeim on nakatumisnäit Raplamaal (84,1) ja madalaim Jõgevamaal (83,5).