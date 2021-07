Tellijale

Kui teismeeast lapse sünnini 28. eluaastal oli Miido oma keha ja välimuse suhtes väga kriitiline ja ebakindel, siis pärast lapse sündi tunneb ta end oma kehas hoopis paremini, kuigi see on ajaga muutunud.

Miido on aastatega teinud oma kehaga rahu, kuid paljud inimesed meie ümber tunnevad end oma nahas halvasti. Siinkirjutaja korraldas enda Instagrami kontol katse, uurimaks jälgijatelt, milline on nende suhe oma keha ja toiduga.

Sadakonnast vastajast 52 protsenti märkis, et nad pole oma kehaga rahul. 74 protsenti soovib selle puhul midagi muuta. 63 protsenti tagasiside andnutest ütles, et nad on kaalu tõstmise või langetamise eesmärgil pidanud mingisugust dieeti.

See väike küsitlus peegeldab pelgalt siinse loo autori ühismeedia sõprus-tutvuskonna tunnetust, ent annab aimuse, kuidas kehakuvandi teema meid mõjutab. Miidogi tõdes, et isegi kui ta on praegu oma kehaga rahul ega häbene seda, mõtleb temagi, et see võiks olla pisut enam trimmis ja paremas vormis. Mainitud küsitluse vastused küsimusele, mida nemad soovivad oma keha puhul muuta, olid valdavalt sarnased: tahetakse kaalust alla võtta, paremas vormis olla, saledamat kõhtu, puusi, reisi, käsi, suuremaid rindu.