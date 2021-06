Sindi kiriku nullist taastatud torn peab vastu paarsada aastat

Vetiku jutu järgi on Sindi kiriku kallal tegemist veel kõvasti. “Kunagi oli see üks ilusamaid hooneid Sindis, hästi säilinud Vene baroki eeskuju Eestis,” kiitis ärimees ja rõõmustas, et järk-järgult on saanud ehituspärli püsivamaks teha. Järgmiseks on vaja vahetada aknad ja parandada karniisid ning taastada kiriku fassaad. “Nelitise ja koorikatuse lae ülesehituse käigus taastatakse vahelagi ja see krohvitakse seest üle,” selgitas Vetik ja tõdes, et abtsiisilagi jääb sel aastal rahanappuse tõttu tegemata.