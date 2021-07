Tänaseks on piirded küll taastatud, kuid murelikuks teeb, et selle nädala juhtum on viimase poolteise kuu jooksul juba teine, kui muuli kergliiklustee võrkpiireid lõhutakse – mai keskel löödi seal metallvõrk seitsmest kohast lahti. Linn lasi ka siis piirded ära parandada, aga sel nädalal langes kergliiklustee taas vandalismi ohvriks ja sedakorda veel suuremas mahus.

“Väga kurb, et meie keskel on inimesi, kes asju lõhuvad ja rikuvad. Piirde taastamisele kuluvat ressurssi saaks omavalitsus kulutada näiteks mõnele uuele pingile või mänguväljakutele. Ilusa ja korras objekti pidev remontimine seetõttu, et keegi on igavusest ja pahatahtlikkusest selle kallal vandaalitsenud, on äärmiselt kahetsusväärne,” tõdes Järvik.