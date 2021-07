Samal ajal lööb kihnlaste elulaadi tundjale vastu vahtimist eluvõõrus, kui pealinna päeva­lehes kirjutatakse valimisi kajastava foto all, et kihnlased olid selleks puhuks lausa rahvariided selga pannud, teadmata, et kört ehk triibuline villane seelik kuulub siin igapäevarõivastusse. Või Eestimaa reisijuhi kaanepilt, mis pööratud kujundusefektitsedes nii, et naiste külgkorvide leis­tangid on seal, kus tegelikkuses asub kalakast.