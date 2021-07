Esiteks. Eesti rahvas, keel ega kultuur ei sündinud linnades, vaid maal. Ja saab edasi kesta siis, kui maal ja kogukondades on rahvas elujõuline ja linlastega võrdsetes sotsiaalsetes ja majanduslikes oludes. Praegu see nii ei ole ja me oleme selle ise põhjustanud.Teiseks. Riigi esinduskogud – riigikogu ja kohalikul tasandil volikogud – moodustatakse täpselt ühesugusel õiguslikul alusel ja protseduuri abil ehk üldiste, ühesuguste ja otseste valimiste põhjal salajase hääletamise teel. Seega, kui eeldame riigikogu ainupädevust Eesti elu korraldamisel, peaks sama printsiip kehtima kohalikul tasandilgi. Teisisõnu: omavalitsused peaksid olema autonoomsed kohaliku elu korraldamisel. See on põhimõte, mis on tunnustatud kõikjal Euroopas.