Näidake mõni erasektori kutseala, kus toimub ülekuldamine. Avalikus sektoris on see tavaline. Erafirmades loetakse kiivalt raha ja palk tuleb püksirihma pingutades välja teenida. Kuna ministeeriumide kooseisud on avalikud koos ametinimetustega, on võimulus sinna pilk heita. Välja loeb imelisi ametikohti: asekantslerid, analüütikud, nõunikud, poliitilised “juhtmed”, projektijuhid, spetsialistid. Terviseameti kodulehelt võib kokku lugeda ligemale 300 inimest. See ei ole ministeerium, vaid üks amet. Kirutud Vene ajal oli rajoonikeskuses või linna sanitaar-epidemioloogiajaamas tööl viis–kuus inimest ja juhataja ning kõik sai tehtud. Kontroll oli märksa rangem kui praegu.