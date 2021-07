Fortum jätkab müügi järgselt tegevust uue nimega

"Oleme uus bränd, kuid samal ajal tunnevad meie kliendid, partnerid ja muud sidusrühmad meid väga hästi. Meie ettevõtted on Baltikumi energiaturul tegutsenud juba aastakümneid. Jätkame tegevust ja teenindame kõiki kliente samade teenuste ja pakkumistega. Meie pikaajalisem eesmärk on teenuseid laiendada ja kasvada koos klientidega veelgi rohelisemaks," ütles Gren nõukogu esimees Matti Viljo Greni tutvustamiseks.

Tegevuste jätkamine uue nime all on esimene samm ettevõtte strateegias. Partners Groupil on pikaajalised kogemused infrastruktuuri platvormide ehitamisel ning varade suurendamisel läbi roheprojektide ja strateegiliste omandamiste.

Gren Eesti ja Gren Tartu juht Margo Külaots rääkis, et Tartus ja Pärnus on innovatiivne ja tõhus kaugkütte- ja jahutusäri, mille arendamisel on Fortumil olnud väga suur panus. "Uue brändi ja nime all jätkame neid tegevusi, pakkudes klientidele stabiilsust ja mugavust ning panustades meie kogukondade arengusse ja tulevikku," selgitas Külaots.