Tänavu kappide paigaldamiseks soovi avaldanud kohalik OÜ Proaaa on kavatsusest tegudeni jõudnud. Proaaa juhatuse liikme Jelena Abramova sõnutsi telliti kapid Ukrainast ja need olid kohal juba juuni alguses. “See mõte tuli meil kolm aastat tagasi, kui pojaga mõtlesime, et rannas on sellist teenust vaja: inimesed saaksid rahulikult puhata,” rääkis Abramova, kelle jutu järgi ei saanud kappe varem paika panna põhjusel, et rannapromenaadi ehitus venis.