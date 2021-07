Suur ehitusmaterjali nõudlus lubab taasavada kergkruusatehase

​Kuna Balti riikides aina tõuseb nõudlus ehitusmaterjali järele, on Vilbergi arvates mõistlik ahi taas tööle panna. Peale selle, et kergkruus on peamine Fibo plokkide tooraine, kasutatakse seda teede, sildade ja viaduktide ehitusel. Rahvusvahelise emafirma Leca Internationali tegevjuht Torben Dyrberg avaldas lootust, et tellimusi tuleb Rail Balticu ehitusega seoseski, sest kiirraudtee ehitatakse pehmele pinnasele.