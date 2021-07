Eelmise aasta sügisel sai klaariks, et liiga kõrge hinna tõttu ei ole võimalik Pärnu lennu­jaama reisiterminali täielikult ümber ehitada ega laiendada. Plaanid mängiti ümber. Uue kava kohaselt hoone hoopis renoveeritakse ning suure, 900ruutmeetrise laienduse asemel piirdutakse väiksema, 35ruutmeetrisega. See on mõeldud esmajoones erivajadustega inimeste teenindamiseks.