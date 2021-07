Eelmisel nädalal tuvastati Pärnumaal üheksa ja üle-eelmisel nädalal neli koroonaviirusega nakatunut.

13 äsjasest viiruskandjast kaheksa elab Pärnu keskuslinnas, kolm Häädemeeste ja kaks Tori vallas.

Terviseamet jälgib Pärnumaal 22 nakatunut ja 13 lähikontaktset. Kõik nad on suunatud kümnepäevasesse eneseeraldusse.

Pärnu haiglas ravitakse üleeilsest saati üht koroonapatsienti.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi on nakatumise järsk kasv mõneti üllatav, ent arvestades liikumisvabadust pidigi nii minema. “Kuna meil on kõik nii vaba – inimesed saavad kokku ja pidutsevad, siis pole ime, et peagi hakkab koldeid tulema,” rääkis Juhkam.

Sel nädalal tegi terviseamet maakonnas ühe laustestimise, aga selle käigus nakatunuid ei leitud.

“Mõni seos eilsete nakatunute kohta on teada, aga kõikidega pole meie inspektorid veel jõudnud rääkida. Teada on, et osa neist on seotud pulmaga, mille külaliste nimekirjas oli nakatunuid,” selgitas Juhkam ja viitas, et lähikontaktsete hulk ilmselt päeva jooksul kasvab. “Pulmaseltskonda pole veel nimekirja lisatud.”

Üks nakatumisjuhtumeid on seotud Viljandi lastelaagriga. Samuti on nakatunud kolmeliikmeline pere, kes ei tea, kust nad viiruse said. “Pärastlõunal teame kindlasti rohkem. Paraku tõuseb nakatumine mujalgi kui Eestis,” tõdes terviseameti esindaja.

Uuemat koroonaviiruse delta- ehk India tüve praeguse seisuga Pärnumaal Juhkami teada ei esine.

Nakatumisnäit püsib Pärnumaal riigi keskmisest (34,8) madalamal: viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on maakonnas 29.

Eile vaktsineeriti Pärnumaal 376 inimest. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 35 554 elanikku (51 protsenti siinsest täisealisest rahvastikust), kaks süsti on tehtud 32 232-le (46,2 protsenti üle 18aastastest). Eestis on vähemalt ühe vaktsiiniannuse saanud 52,4 protsenti täiskasvanutest.

Pärnu haiglas on tänaseks vabu aegu Pfizeri vaktsiiniga kaitsepookimiseks, süstiaega saab broneerida nii patsiendiportaalis kui haigla registratuuri telefonil 447 3300.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 2594 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 58 ehk 2,2 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 19 inimesel, kellest 11 elab pealinnas. Võru- ja Ida-Virumaale lisandus nakatunuid viis, Viljandimaale kolm, Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaale kaks, Rapla-, Valga- ja Lääne-Virumaale üks. Neljal juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus.