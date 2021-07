Kas olete näinud? ⟩ Politsei otsib Pärnumaal kadunud Rauno-Oliveri, kelle elu võib olla ohus

Politseile tuli kadumisteade 6. juuli õhtul. Sellest ajast saati on politseinikud kogunud informatsiooni mehe tuttavatelt ja kontrollinud paiku, kus mees olla võiks. Paraku ei ole teda seni leitud.

Helepruunide lühikeste juustega Rauno-Oliver on umbes 190 sentimeetrit pikk ja tugevama kehaehitusega ning kannab prille. Mehe tervisliku seisundi tõttu on politseil alust arvata, et tema elu võib olla ohus.