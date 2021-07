Tõenäosusega on igal kodanikul, kes sel suvel Pärnusse on sattunud, olemas mälupilt lõõmavast päiksest, sillerdavast mereveest ja soojast rannaliivast. Pole välistatud, et neis mälestustes figureerib ka suur hulk teisi kaassuvitajaid. Ilmataatki on see suvi olnud rannakülastajate suhtes halastav ning kostitanud plaažil käijaid pea et iga päev päikselise ilmaga.