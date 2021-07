Nädalast jäi kõlama ⟩ Suvitaja pole spioon

Jälgi, mis nemad maha jätavad, on kaht liiki. Esiteks head: naeratused ja tänusõnad võõrustajaile, siiras imestus meie linna ja ranna ilu üle, eurod meie rahakotti. Teiseks halvad: nurin, valepööre tänaval, autosid tulvil parkla, lärm, nakkus, kehakergendus pargipuu alla, rannaliiva peidetud koni, prügi.

Et külaliste nappust suve­hooajast väljapool ja koroona­piirangute ajal võeti kui suurt muret, mis ohustab siinsete ette­võtjate ellujäämist ja kohalike töökohti, siis järeldan, et soovimatutest jälgedest hoolimata on külaline meile oodatud.