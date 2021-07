Juba mõned aastad on meie perele silma hakanud üks vahva abielupaar, kes kostitab rannalisi vahvate skulptuuridega. Nimelt voolivad nad ühele kindlale Valgeranna rannaribale väga vahvaid savikujukesi. Naine esitab idee, mees teostab. See on olnud inspiratsioon lastele ja pakkunud silmailu nende vanematele. Nii on juhtunud, et soojadel suvepäevadel on savist voolimine laste seas tänu sellele vahvale paarile väga populaarseks saanud.