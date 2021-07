Ennast kirjeldab Orav täpsust taga ajava millimeetrimehena, kellele meeldib eksida, et sellest õppida. Ta on kaasa löönud bändides Vennaskond, The Tuberkuloited, ühisloomingut teinud TommyBoy ja Noismakaziga. Täiesti töökorras on punkrokki viljelev Kolm Põrsakest & Metssiga. Just äsja tegutsema hakanud folkrokigrupis August Urr on Belka häälekas liider. Tarvo Valmile sekundeerib ta projektis Jutud Muusikas. Aga kõige pikemalt on Belka vedanud ansamblit the BELKA, mis tänavu annab välja kogumikplaadi.