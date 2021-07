“Suur-Jõe 12 – kas sa tead, kus see on?” kostab kõrvalt. “Jälgi kaarti ja tule muusika järgi!” lõpetab kõrvalseisja telefonikõne. Tõepoolest: sellise nõu abil jõuab vast avatud Pärnu loovlinnakusse esialgu ehk kõige kiiremini kohale. Ajalooline õllevabrik kui teetähis on nooremale põlvkonnale võõras. Aga peagi see muutub.