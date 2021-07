Eile andis positiivse koroonaproovi kümme pärnumaalast

Ööpäeva jooksul ei avatud haiglates COVID-19-haiguslugusid, haiglaravil on 20 patsienti, kelle keskmine vanus on 64 aastat ja kellest üle 60aastased on 14 (70 protsenti).

Ööpäevaga manustati 6631 vaktsiinidoosi, kaitsesüstitud on kokku 580 434 inimest, kuur on lõpetatud 487 108-l. Üle 70aastastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud on 67,9 protsenti ja sellest vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõigis maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.