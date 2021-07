Galerii ⟩ Vanalinna suvepäeva pidustused täies hoos

Päike lõõskab taevas, kuid see ei paista väga segavat ühtegi inimest rahvamassist, kes peamiselt Rüütli tänava keskpaika on kogunenud, sest sealt leiab kõige rohkem meelelahutust ja laadalette, kust saab osta kirjus valikus ehteid, rõivaid, käsitööd ja maiustusi. Ühtlasi on võimalik osa võtta tasuta giidituurist, saamaks uusi teadmisi Pärnu vanalinna kohta.