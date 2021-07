Galerii ⟩ Vanal lennuväljal marsib tuhatkond koera, teiste seas moppi meenutavad isendid

Kuna aga omanikud ja korraldajad kannavad hoolt selle eest, et loomad troopilise nädalavahetuse üle elaks – kes käib pidevalt veepaagi juures kaussi täitmas, kes niisutab kraani all rätikut, et lemmiku kasukat jahutada, kes on pugenud päikesevalgust peegeldava kattega telki, kus puhurid undavad –, tuleb kaasa tunda hoopis kahejalgsetele, kes nii luksuslikku teenindust ei saa.