Galerii ⟩ Rääma rahvas tähistas viiendat korda oma enda päeva

Kodukohviku “Hull teepidu” perenaine Kristel Kallau ütles, et kuigi nad avasid oma kohviku alles mõni tund peale ürituse algust, läks neil isegi väga hästi. “Meil on juba hordid käinud, kelle lemmikuks osutusid meie jääkohv ja jäätisekokteil,” teatas Kallau. Kohvik pakkus külastajatele mitmesuguseid erinevaid pirukaid, nagu näiteks ameerikapärane friteeritud viiner pulga otsas, millele sai lisaks panna peale ketšupit ja sinepit. “Hullu teepeo” kohvikurahvas oli ka välja mõelnud õhtuse programmi viktoriini ja kontserdiga, mille esinejateks on Marek Talts ja Üllar Kallau.