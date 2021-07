Galerii ⟩ Mullfest tuli taas

Esimene Mullfest toimus 2018. aastal, kui selle mõttega tuli lagedale Kristel Voltenbergm, kes on üks sündmuse peakorraldajatest. Tema mõte oli, et kui Pärnus on olemas toidufestival Grillfest, siis miks ei võiks olla jookidel oma festival. Nii sündiski Mullfest.