Jalutades Pärnu haigla klaaskori­doris, tekib tunne, justkui jalutaks päikese enda peal – meeletu kuumus, õhk ei liigu. Nii kurdab ka pärnakas Pille (täis­nimi on toimetusele teada, ent inimese soovil seda ei avalikustata), et kesk suvepealinna kuumalainet pidi ta haiglakoridoris peaaegu et meelemärkuse kaotama, sest õhupuudus ja palavus oli nõnda suur. Tekkis küsimus: kas haiglas, kus liigub nõrga tervisega inimesi, ei tööta tuulutusseadmed?