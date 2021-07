GALERII ⟩ Pootsi veinimõisas sünnib teater vanaema-vanaisa mälestuseks

Veel viis-kuus aastat tagasi nosisid selle koha peal prügihunniku kõrval rohtu lehmad. Vene ajal tassiti vana mõisatiik täis nii ümberkaudsete katlamajade tuhka kui ka lautade sõnnikut. Nõudis palju aega ja vaeva, et see taas puhtaks saada. Kinnikasvanud ala lahti kaevates ilmusid taas välja allikadki. Vee puhtuse eest kannavad läbipaistvas veekogus nüüd täiendavalt hoolt rõõmsalt ringi sulberdavad Siberi kalad valgeamuurid, kelle lemmiktoit on sealsamas kaldal õitsev valge ristikhein. Tiigi keskel aga trotsib tormi ehtne piraadilaev, mille roolist kostab kaldale vali hüüe: “Laev silmapiiril!”