Roheline elevant on praegu moes. FOTO: Andres G. Adamson

Sellenädalane teade, et Pärnu Rannaparki ilmus ootamatult kolm mururohelist elevanti, võttis esiti sõnatuks. Seejärel sai hetkeks juba kahtlustatud, et tegemist on naljauudise või hoopiski tegevuskunstnike sõuga. Needki oletused ei leidnud kinnitust.