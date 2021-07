Eva Marta Sokk: Erinevus pole halb ega hirmus

Oma noorest east (25 aastat) hoolimata on Eva Marta palju jõudnud: käinud nii Islandil kui ka Šotimaal kõrgkoolis, töötanud lasteaiaõpetajana, olnud Eesti LGBT ühingu kogukonnakoordinaator ja haridusspetsialist, juhtinud IDA Raadios saadet “Argieluvõrdsus”. Gümnaasiumi ajal tegeles Eva Marta palju ka muusika ja väitlemisega, neist vii­mane on talle siiani südamelähedane.

Kuna Eva Marta on mulle hea peretuttav, siis kulgeb jutuaja­mine sinavormis.

Sa lõpetasid Pärnus gümnaasiumi ja läksid pärast seda Islandile. Miks just sinna?

Mulle lihtsalt väga meeldis Island, ma kuulasin Islandi muusikat, ma täiega armastasin Sigur Rósi ja teisigi Islandi artiste. Kord vaatasin üht filmi Islandist ja pärast­ seda tahtsin ma hullult sinna minna, lihtsalt reisima. Mingil põhjusel arvasin, et on hea idee kolida sinna kolmeks aastaks. See oli impulsiivne otsus, aga ma tahtsin midagi põnevat teha, mis oleks nagu seiklus.