Kaitseväe peadirigent ja kaitseväe orkestri ülem kapten Simmu Vasar lausus, et toetust on tulnud orkestrile tõesti rohkelt.

Kuni juuni alguseni orkestril avalikke ülesastumisi peaaegu ei olnud, sest kehtisid COVID-viirusega seotud piirangud. Sellel ajal toimusid ainult riiklikud ja kaitseväesisesed tseremooniad. “Ega me ise kah tahtnud osaleda mingil üritusel, kus oleks olnud vähimgi oht, et rahva kogunemise tõttu võib tekkida soodus keskkond viiruse levikuks,” rääkis Vasar.

“Praegu me 1. septembrist kaugemale ei mõtle. Suure tõenäosusega jätkab orkester sõjamuuseumi koosseisus, aga mis kujul või suuruses, on praegu lahtine,” rääkis Vasar.

Tänasele Pärnu kontserdile ranna kõlakojas on orkester valinud kava “Kaunimad laulud”. Kontserti juhatab orkestri dirigent ja muusikaline juht nooremleitnant Teet Raik ning laulusolist on René Soom. Esitamisele tuleb Eesti heliloojate instrumentaal- ja vokaalmuusika marssidest, isamaalistest lauludest, sõdurilauludest kuni kontserdipaladeni välja.

Vasara sõnutsi peitub kaitseväe orkestri eripära asjaolus, et kõik orkestrandid on kaitseväe tegevteenistujad ja nad on täiskohaga orkestris tööl. Lisajõude on orkester kutsunud ainult oma kevad- ja sügiskontserdile sümfoonilise puhkpillimuusika esitamiseks. Sümfoonilise kontsert-puhkpilliorkestri täiskoosseis on 56 orkestranti. Kaitseväe orkestrisse saab tööle konkursi alusel.