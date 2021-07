Praegu on elevandid veel üsna ilusa väljanägemisega, kuid arvatavasti kauaks seda ei jätku. Inimesi, kes end koos elevantidega pildistada tahavad, on palju. Kuigi mitmed teevad pilti elevantide kõrval seistes, on väga suur hulk neidki, kes hea pildi saamiseks elevantide otsa ronivad. 20 sealoldud minuti jooksul turnis elevantidel kümmekond inimest, kellest kõik ei olnud sugugi pisikesed – mõni oli lausa teismeline ja kaks tükki suisa täiskasvanud. Pilte ei tehtud mitte ainult elevantide turjal, vaid ka elevandi londil istudes.