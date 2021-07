Uuest nädalast suletakse Pärnu Kesklinna silla maapoolne kõnnitee

Jalakäijatel ja jalgratturitel on võimalik silda ületada mööda merepoolset kõnniteed, mis selleks ajaks avatakse.

Erinevalt silla merepoolse kõnnitee remondist on teine kõnnitee 26. juulist 15. augustini silda remontiva TREF Nord ASi teatel tõenäoliselt suletud ka ajal, mil töid ei tehta, sest silla keskel asuvate tornide remondiks on vaja püstitada tellingud. Merepoolsele osale pannakse tornide remondiks tellingud augusti teises pooles, et üks kõnniteedest oleks kogu aeg lahti.