Piltuudis ⟩ Rüütli tänaval näeb ja kuuleb isevärki suupilli

Anton on suupilli mänginud juba 20 aastat ja Pärnu tänavatel teeb ta seda teist aastat. Tema suupill näeb huvitav välja. Tegu on duuripilliga, mis koosneb kuuest küljest: tavalisest suupillist eristab seda see, et pillil saab helistikke vahetada. “Ma tellisin selle Itaaliast, see on ainult paar kuud vana,” teatab Anton uhkelt.