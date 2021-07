Vana kohtutoimiku vahel olevas vaatlusprotokollis on kirjas, et skeletilt on võimatu tuvastada väliseid vägivallatunnuseid, kui arvata välja luku juurest piki püksisäärt jooksev poolteisesentimeetrine rebend.Ekspertiis tõendab: teksapükste rebend on tekkinud terava eseme, ilmselt noatorke või -lõike tagajärjel, sest arvestades selle kuju, asukohta ja teksariide paksust on pea võimatu seda juhuslikult tekitada. Olemas on järgmine üksikasi, mis viitab mõrvale – nüüd siis juba pussitamisele. Et surnukeha on lagunenud, isikut kohapeal tuvastada ei suudeta.