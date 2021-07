Johann Poolak: Olümpiatunne on võimas, seda peab ise kogema

Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) on juhendaja Veikko Sinisalo sõnutsi täie tervise juures ja saanud treenida vastavalt varem kokku lepitud plaanile.

Olen minekuga rahul, kava on seni paika pidanud,”““ rääkis soomlasest treener stardieelsel õhtul. Tema sõnutsi on olud kanalil heitlikud, kuid teatud ilmamuster on koondisele teada.