“Meie käsutuses on kõik ülekanded, mida rahvusvahelisse telepilti toodetakse. See tähendab, et Eesti televaatajale saame näidata just seda, kus eestlane osaleb, mitte ei pea sõltuma kellegi teise arvamusest,” avaldas Truija. Lisades, et vaatajateni tuuakse vahetud emotsioonid ja kommentaarid otse võistluspaikadest.