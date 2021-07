Andres Sooniste: Oh, “Kuldrannake”

See on kui lõputu unenägu, mis kuumusest, puhkusest, jookidest ja headest maitsetest tinistatuna ei jäta just palju ruumi irisemisele. Ja kui mõnelt poolt kõlabki hetkeks kriitikanoot, kaob see peagi järgmise päikesepuhangu või lihtsalt janu varju. Puhkusest Pärnus jääb aga ilus helesinine ja pisut ka roosakalt virvendav mälestus.