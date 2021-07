Kui me vaatame lapsepõlvefotosid oma perest või sõpradest, ei mõtle me sellele, et need võivad kujutada kedagi kas enne või pärast seksuaalse vägivalla kogemist. Need näod võivad olla naeratavad, sünged, kurvad, ükskõiksed, kissitavad, vihased, uhked. Ainult siis, kui me teame, et selline sündmus on juhtunud, alles siis hakkame otsima märke.